İSRAİL'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleşti. Zeytinburnu Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi'nde de öğretmen ve öğrenciler 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Törene Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya da katıldı.

İSRAİL'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için tüm okullarda saygı duruşu yapıldı

İSRAİL'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleşti

Zeytinburnu Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi'nde de öğretmen ve öğrenciler 1 dakikalık saygı duruşundu bulundu. Gerçekleşen törene Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya da katıldı. Okul Müdürü Emina Seval Yardım tören öncesi yaptığı konuşmada, "Bugün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor. Çocuk, yaşlı, hasta demeden masum insanlar İsrail tarafından teröristçe katlediliyor" dedi