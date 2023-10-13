Haberler ›› Eğitim ›› İscehisar'da Hacı Süleyman Selek Çok Programlı Lisesi'nde Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

İscehisar'da Hacı Süleyman Selek Çok Programlı Lisesi'nde Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

İscehisar'da bulunan Hacı Süleyman Selek Çok Programlı Lisesi'nde deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikata 160 öğrenci ve öğretmenler katıldı. İscehisar Belediyesi İtfaiyesi personeli tarafından deprem ve yangında yapılması gerekenler öğrencilere anlatıldı. Okul Müdürü Yasin Kaplan, tatbikatın düzenlenmesinde katkı veren itfaiye ekiplerine teşekkür etti. İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin ise eğitim camiasının her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.