İOKBS ertelendi mi? 2025 bursluluk sınavına ilişkin MEB'den açıklama

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından, 'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın ( İokbs ) ertelenip, ertelenmeyeceği merak konusu oldu.

Konuya ilişin Milli Eğitim Bakanlığı basın açıklamasında bulundu.

PLANLANDIĞI ŞEKİLDE YAPILACAK

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere 23 Nisan 2025 tarihinde, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olanbirdepremmeydanagelmiştir.Yaşanangelişmelersonrasındakamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. MillîEğitimBakanlığı2025YılıSınavUygulamaTakvimi'ndedahaönceden belirtildiği gibi "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025)", 27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir."