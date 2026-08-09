İnönü Üniversitesi'nde 3 Mühendislik Bölümü MÜDEK Akreditasyonu Aldı

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümleri, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edildi.

Belge takdim törenine; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Özer ile Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, Mühendislik Fakültesi Dekanı ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Burhan Karakoç, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barış Baykant Alagöz, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rasim Behçet, bölüm başkan yardımcıları ve akademisyenler katıldı.

2028 yılına kadar geçerli olan akreditasyon belgeleri, Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat tarafından bölüm başkanlarına takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı