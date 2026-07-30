İnönü Üniversitesi’nde lisansüstü eğitimde hız ve verimlilik hedefleniyor

İnönü Üniversitesinde lisansüstü eğitim süreçlerinin daha etkin, hızlı ve dijital bir şekilde yürütülmesi amacıyla geliştirilen Lisansüstü Süreç Otomasyonunun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad başkanlığında düzenlenen toplantıya enstitü sekreterleri ile enstitü anabilim dalı sekreterleri katıldı.

Toplantıda, üniversitenin dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda geliştirilen Lisansüstü Süreç Otomasyonu hakkında kapsamlı sunum yapıldı. Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Sekreteri Feramuz Karaca'nın katkılarıyla hayata geçirilen sistemin işleyişi, sağlayacağı kolaylıklar ve uygulama süreçleri katılımcılara ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, üniversitede dijitalleşme çalışmalarının eğitim ve idari süreçlerin daha verimli yürütülmesine önemli katkılar sağlayacağını belirterek lisansüstü eğitim süreçlerinde standartlaşma, hız ve verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı