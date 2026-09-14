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İletişim Başkanı Duran: "İlkokul, ortaokul ve liselerimizde Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüplerimizi kuruyoruz"

İletişim Başkanı Duran: 'İlkokul, ortaokul ve liselerimizde Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüplerimizi kuruyoruz'
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin toplumsal bilinç ve farkındalık çalışmaları kapsamında, "Milli Eğitim Bakanlığımızın desteği ve iş birliğiyle, artık ilkokul, ortaokul ve liselerimizde Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüplerimizi kuruyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin toplumsal bilinç ve farkındalık çalışmaları kapsamında, "Milli Eğitim Bakanlığımızın desteği ve iş birliğiyle, artık ilkokul, ortaokul ve liselerimizde Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüplerimizi kuruyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, okul çağındaki gençleri dijital tehditler ve bilgi kirliliğine karşı korumak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteği ve iş birliğiyle ilkokul, ortaokul ve liselerde Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüpleri kurulduğunu açıkladı.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilgi çağının getirdiği en büyük tehditlerden biri olan dezenformasyon, kara propaganda, algı operasyonları ve provokasyonlar, ne yazık ki sadece toplumsal huzurumuzu değil, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı da hedef almaktadır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, evlatlarımızı bu dijital tehditlere ve bilgi kirliliğine karşı zırhlandırmak, hakikatin izinde bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla çok kıymetli bir adımı daha hayata geçirdik. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin toplumsal bilinç ve farkındalık çalışmaları kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığımızın desteği ve iş birliğiyle, artık ilkokul, ortaokul ve liselerimizde Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüplerimizi kuruyoruz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen bu önemli çalışma sayesinde çocuklarımız, dijital dünyadaki manipülasyonlara, algı operasyonlarına ve provokasyonlara karşı analitik düşünebilen, doğru bilgiye ulaşabilen ve hakikati savunabilen bilinçli bireyler olarak yetişecek. Geleceğimizi koruma yolunda verdikleri güçlü desteklerden dolayı başta Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin olmak üzere Bakanlığımızın tüm kıymetli çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Yeni eğitim öğretim yılının bir kez daha tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor; öğretmenlerimizi, velilerimizi ve sevgili yavrularımızı Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüplerimizde aktif rol almaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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