Haberler

Aydıntepe'de okul güvenliği için kapsamlı toplantı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki olayların ardından okul müdürleriyle bir toplantı yaparak okul güvenliğini, erken uyarı mekanizmalarını ve kriz müdahale süreçlerini değerlendirdi. Öğrenci güvenliği ve şiddet unsurları üzerine kapsamlı bir tartışma gerçekleştirildi.

Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü olayların ardından okul müdürleriyle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, okulların iç ve dış güvenliğinden erken uyarı mekanizmalarına kadar birçok konu detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantıda, söz konusu olayların oluş şekli, ilk müdahale süreçleri ve kurumlar arası koordinasyon kapasitesi ele alınırken, olay öncesine ilişkin risk işaretleri değerlendirildi. Okulların iç ve dış güvenliği kapsamında kamera sistemleri, öğrenci giriş-çıkış düzeni, çevre denetimleri, ziyaretçi uygulamaları ve servis güzergahları yeniden gözden geçirildi.

Ayrıca, öğrencileri şiddete yönlendiren veya özendiren unsurların dikkatle ele alınması gerektiği vurgulandı. İnternet kullanımı, sosyal medya platformları, dijital içerikler, sanal zorbalık ve popüler kültürün çocuklar üzerindeki etkileri çok yönlü olarak değerlendirildi.

Toplantıda, okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler, aileler ve ilgili kurumlar arasında erken uyarı ve müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Risklerin zamanında tespit edilmesi, iş birliğinin artırılması ve koruyucu-önleyici çalışmaların yaygınlaştırılması yönünde somut adımlar belirlendi.

Toplantı sonunda okul güvenliğinin daha etkin hale getirilmesi, denetimlerin artırılması, kriz anı müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi ve kısa, orta ve uzun vadeli eylem planlarının hazırlanması kararlaştırıldı. Alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağı vurgulandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

