İlber Ortaylı'dan gençlere unutulmaz hayat dersi

Genç yeteneklerin ve geleceğin lider adaylarının ilham verici hikayelerini paylaştığı özel bir etkinlikte kürsüye çıkan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın gençlere verdiği hayat dersi yeniden gündeme geldi. İlber Hoca, hayatlarının henüz başında olan gençlere ""Hayat kısa, önemli olan ömrü verimli kılmak." diyerek seslenmiş.

Çoğu konuşmacının kendi başarı hikayesini anlatan gençlerden oluştuğu, enerjisi yüksek bir programda onur konuğu olarak yer alan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, kısa ama derinlikli bir konuşmaya imza atmıştı. Gençlerin vizyonlarını ve projelerini anlattığı bu platformda Ortaylı, başarının teknik detaylarından ziyade "insan" kalmanın ve "iç huzurun" önemine dikkat çekmişti.

"HAYATI VERİMLİ KILMAK BİZİM ELİMİZDE"

Sahnede gençlerin heyecanına ortak olan Ortaylı, hayatın kısalığını hatırlatarak söze başlamış ve zamanın elimizden kayıp gittiğine dikkat çekmişti. Usta tarihçi, "Hayat çok kısa. İnsanlar bazen çok güzel olurlarsa da genç yaşta ayrılabiliyorlar. Bütün mühim olan şey, tayin edemeyeceğimiz bir ömrü verimli hale getirmek." diyerek gençlere zamanı doğru yönetmenin ve hayatı anlamlı kılmanın önemini hatırlatmıştı.

GENÇLERE "HUZUR" UYARISI

Programın genç atmosferine uygun olarak, başarının sadece çalışmakla değil, ruh haliyle de ilgili olduğunu savunan Ortaylı, şu kritik uyarıda bulunuştu:

"Huzursuz insanlar verimli olamazlar. Hem kendini yer bitirir hem de etrafını. Bunu unutmayın, ona göre program yapın."