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İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici çevrimiçi değerlendirme toplantısına başkanlık etti

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İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici çevrimiçi değerlendirme toplantısına başkanlık etti
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İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında, il ve ilçe eğitim yöneticilerinin katılımıyla çevrimiçi değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda ilçelerdeki güncel durum ve projeler ele alındı; Ekici, başarı çıtasını yükseltmek için koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında, il ve ilçe eğitim yöneticilerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir çevrimiçi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimde kaliteyi artırmak ve yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla dijital ortamda önemli bir zirveye imza attı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında düzenlenen çevrimiçi değerlendirme toplantısına; il eğitim yöneticileri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve ilçe şube müdürleri katıldı.

Eğitim-öğretim süreçlerinin masaya yatırıldığı toplantıda, ilçelerdeki güncel durum ve devam eden projeler detaylı bir şekilde ele alındı. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, eğitimde başarı çıtasını daha yukarıya taşımak için tüm birimlerin koordinasyon içinde çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Görüş alışverişinin ardından toplantı, gelecek dönemde hayata geçirilecek planlamalar ve atılacak stratejik adımların belirlenmesiyle sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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