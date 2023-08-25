İkizler, tıp fakültesini kazanarak ailelerini gururlandırdı

Dersahane veya özel eğitim almayan ikizler, 12 yıllık ortaöğretimi 11 yılda tamamladı

İZMİR - Bergama'da 12 yıllık ortaöğretimi üstün başarıyla 11 yılda tamamlayan ikiz kardeşler Ceyda ve Ceylin Taştan, dershane veya özel bir eğitim almadan tıp fakültesini kazarak hayallerine kavuştu.

Bergama'da yaşayan Taştan Çifti'nin ikiz kızları 17 yaşındaki Ceyda, YKS'de gösterdiği başarıyla İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, ikizi Ceylin de Antalya Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Kendi gayretleri, aileleri ve öğretmenlerinin desteği sonucu hayallerini süsleyen doktorluk mesleğinin kapılarını aralayan ikizler, ailelerini gururlandırdı.

Başarısını anlatan Ceyda Taştan, "Üniversite sınavı hazırlığına 9'uncu sınıftan itibaren başladık son seneye bırakmadık. Öncelikle uyku düzenimize çok dikkat ettik ve konu tekrarı yaptık. Tekrar yaptığımız konular hakkında bol bol deneme soruları çözdük ve her gün paragraf çözmeye özen gösterdik. İkiz olmamız çok işimize yaradı, yapamadığımız konularda ve sorularda birbirimize çok yardımcı olduk. Bunun için de üzerimizde çok fazla borcumuz olduğunu düşünüyorum. Umarım ileride de doktorluk mesleğini beraber icra edebiliriz kardeşimi çok seviyorum" diye konuştu. Planlı çalışmanın öneminden bahseden Ceyda Taştan, "Düzenli ve planla çalışmanın bize kattığı faydalardan biri de 12 senelik eğitim hayatımızı 11 senede tamamladık 2'inci sınıfı okumadan 3'üncü sınıfa geçtik ve sınıf atlamış olduk" dedi.

Dershaneye hiç gitmedik

Ceylin Taştan da, "Biz dershaneye hiç gitmedik, evde sadece ders de çalışmadık. Kendimiz için dışarıda sosyal aktivitelerde de bulunduk. Voleybol, basketbol oynadık. Bir öğrenci ileride yapacağı mesleği ve seçeceği bölümü isteyerek ve severek seçmeli. İleride insanlara yardım etmeyi onlarla iletişim halinde olmayı ve işimizde aktif rol oynamayı istediğimiz için tıp fakültesini seçtik. Bu bizim küçüklükten beri hayalimizdi ve bunu başardığımız için ikimizde çok mutluyuz." dedi.

Kızlarının tıp fakültelerini kazanmaları sebebiyle çok mutlu olduğunu ifade eden anneleri Hatice Taştan, "Allah kızlarımdan razı olsun. Çok büyük emekler sarf ettiler, okul hayatları Iğdır'da bir köy okulunda başladı. Babalarının memuriyetinden dolayı kızlarımın eğitim hayatı il il devam etti burada en büyük başarıyı kendileri sağladılar. Ben bir anne olarak sadece eğitimin önemli olmadığını bunun yanında çocuklarımın ahlaklı, edepli olmalarını sağladım. İnşallah kendi istedikleri mesleği yaparken çok mutlu olurlar. "

İkizlerin ayrı üniversiteleri tercih etmelerini değerlendiren anne Taştan, "İkisinin ayrı üniversitelerde okumasının zorluklarının biliyorum. İnşallah bunun üstesinden gelmeye çalışacağız. Birisi İstanbul diğeri Antalya da okuyacak, bunu nasıl yapacağız bilmiyorum ama bu zorluğun üstesinden gelmek için mücadele edeceğim. Çünkü hayallerini gerçekleştiriyorlar ben onların arkasındayım, yanındayım rabbimde yardımcımız olsun inşallah" diye konuştu.