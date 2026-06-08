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Iğdır Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

Iğdır Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezuniyet Töreni Gerçekleşti
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Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezunları için plaket ve başarı belgesi takdim töreni düzenledi. Şehit Bülent Yurtseven Yerleşkesi Harezmi Amfisi'ndeki törene akademisyenler, öğrenciler ve veliler yoğun katılım gösterdi. Bölüm birincisi Nazlı Erge, ikincisi Gülcan Nart ve üçüncüsü Neslihan Durmazoğlu plaketlerini alırken tüm mezunlara başarı belgeleri verildi.

Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezunları için düzenlenen törende dereceye giren öğrencilere plaket, mezun öğrencilere ise başarı belgeleri takdim edildi.

Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı mezunları için plaket ve başarı belgesi takdim töreni düzenlendi.

Şehit Bülent Yurtseven Yerleşkesi Harezmi Amfisi'nde gerçekleştirilen törene Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nusret Yılmaz, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Oğuz Doğan, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Ali Karavelioğlu, Doç. Dr. Ahmet Adıgüzel, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen törende protokol üyeleri mezun öğrencilere yönelik tebrik ve başarı dileklerini iletti.

Konuşmaların ardından bölümde dereceye giren öğrencilere plaketleri takdim edildi. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü birincisi Nazlı Erge, ikincisi Gülcan Nart ve üçüncüsü Neslihan Durmazoğlu plaketlerini alırken, mezun olan tüm öğrencilere başarı belgeleri verildi. Sevinç ve duygusal anların bir arada yaşandı. Tören sonunda mezun öğrencilere yeni yaşamlarında sağlık, mutluluk ve başarı temennilerinde bulunuldu. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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