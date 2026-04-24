Iğdır Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde ilk beyaz önlük heyecanı

Iğdır Üniversitesi'nde ilk kez öğrenci alan Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim gören 27 öğrenci için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Iğdır Üniversitesi bünyesinde, 05 Şubat 2021 tarihli ve 3519 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulan Diş Hekimliği Fakültesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul etti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) izniyle 20 öğrenciyle eğitime başlayan fakültede, daha sonra 7 öğrencinin daha kabul edilmesiyle toplam öğrenci sayısı 27'ye ulaştı. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri için Karaağaç Kampüsü'nde beyaz önlük giyme töreni düzenlendi. Törende öğrenciler, meslek hayatlarına ilk adımlarını atmanın heyecanını yaşadı. Programda konuşan Iğdır Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cenk Fatih Çanakçı, "Biz çok yeni bir fakülteyiz. Çok genç bir fakülteyiz. Fakat bu gençliğin verdiği dinamizme, enerjiye ve heyecana sahibiz. Bu heyecanı ve dinamizmi kullanarak önümüzdeki engelleri aşmayı planlıyoruz. Yıllar sonra, belki de fakültemizin geliştiği dönemlerde, bugün göstereceğimiz gayret ve azmimizin; gelecek nesiller tarafından, sahip olduğumuz özveri ve güven sayesinde saygı ve minnetle anılacağını düşünüyorum."

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel ise; "Bu önlük, sizlere büyük bir sorumluluk yüklediği kadar onurlu bir yolculuğun da kapılarını aralamaktadır. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Üniversitemiz adına ayrıca çok önemli bir dönüm noktasını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yıl Diş Hekimliği Fakültemiz, ilk kez öğrenci kabul ederek eğitim hayatına başladı. Bu gelişme, üniversitemizin sağlık alanındaki vizyonunun güçlendiğini ve bölgesel kalkınmaya sunduğu katkının en somut göstergesidir. Bu süreçte yalnızca mesleki bilgi değil, aynı zamanda vicdan, empati ve insan sevgisi de en önemli rehberleriniz olacaktır. Dünyanın en kutsal mesleklerinden birini icra edeceksiniz ve bunu yaparken; din, dil, cinsiyet, coğrafya, inanç gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm hastalarınıza eşit davranacaksınız. Yüce Atatürk'ün, "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz." sözünü de hal ve hareketlerinizde, mesleki uygulamalarınızda layıkıyla yansıtacağınıza olan inancım tamdır. " dedi.

Programa Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar başta olmak üzere protokol üyeleri katıldı. Vali Taşolar, öğrencilere beyaz önlüklerini giydirerek bu anlamlı günlerinde yanlarında oldu.

Program, öğrencilerin önlüklerini giymesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

