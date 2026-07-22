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Iğdır İl Millî Eğitim Müdürü Nail Ekiz görevine başladı

Iğdır İl Millî Eğitim Müdürü Nail Ekiz görevine başladı
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Nail Ekiz, bugün görevine başladı.

Milli Eğitim Bakanlığının il milli eğitim müdürleri atamaları kapsamında Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirilen Nail Ekiz, bugün görevine başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan atama kararıyla Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirilen Nail Ekiz, görevini devralarak mesaisine başladı. Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen görev değişikliğiyle birlikte Nail Ekiz, resmen Iğdır'ın yeni İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevine başladı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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