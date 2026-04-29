Iğdır'da 'Ehlibeyt alimleri buluşması' düzenlendi

Iğdır Valiliği ile Iğdır Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Ehlibeyt Alimleri Buluşması", Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Programda birlik, kardeşlik ve hoşgörü vurgusu öne çıktı.

Kadim medeniyetlerin buluşma noktası olan Iğdır'da önemli bir programa imza atıldı. Iğdır Valiliği ve Iğdır Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Ehlibeyt Alimleri Buluşması", geniş katılımla gerçekleştirildi.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an'ı Kerim tilaveti ile devam etti. Konuşmalarda, Iğdır'ın tarih boyunca farklı kültür ve inançların bir arada huzur içinde yaşadığı önemli şehirlerden biri olduğuna dikkat çekilerek, bu hoşgörü ikliminin korunmasının önemine değinildi.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel Iğdır'ın kültürel ve inançsal zenginliğine değinerek; "Kadim medeniyetlerin kesişim noktasında yer alan Iğdır, tarih boyunca barındırdığı kültürel ve inançsal zenginliğiyle daima müstesna bir şehir olmuştur. Bu topraklar, farklılıkların bir ayrışma sebebi değil; aksine bir arada yaşamanın, birbirini anlamanın ve birlikte zenginleşmenin bir imkanı olarak görüldüğü nadide coğrafyalardan biridir. Yüzyıllar boyunca pek çok kültürün huzur içinde kök saldığı bu aziz şehir, bugün de aynı hoşgörü iklimini sinesinde taşımakta ve bu kadim mirası gelecek nesillere büyük bir titizlikle aktarmaktadır." dedi.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin ise, "Bugün Ehlibeyt alimleri buluşması vesilesiyle bir araya gelmemiz, ortak değerlerimize sahip çıkma ve aramızdaki kardeşlik köprülerini tahkim etme iradesidir. Özellikle aramızda bulunan Caferi kardeşlerimize "hoş geldiniz" demek istiyorum. Sizlerin Ehlibeyt inancını yaşatma konusundaki hassasiyetiniz, sadakatiniz ve bu mirası nesiller boyu dimdik ayakta tutma azminiz, toplumsal zenginliğimizin en kıymetli parçasıdır. Bizler, Ehlibeyt'in bir gemi olduğuna ve ona binenlerin kurtuluşa ereceğine inanan; bu düsturla yola çıkan insanlar olarak, kültürel farklılıkların bir ayrışma değil, birer rahmet vesilesi olduğunu belirtmek isterim" dedi.

Soru-cevap şeklinde devam eden buluşmada Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ersin, vatandaşlardan gelen soruları alarak var olan sorunları tespit edeceklerini ve bunu bakanlık vasıtasıyla Cumhurbaşkanına ileteceklerini söyledi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı