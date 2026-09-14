Iğdır’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı ders ziliyle başladı

Türkiye genelinde olduğu gibi Iğdır'da da 2026-2027 eğitim öğretim yılı ders zilinin çalmasıyla başladı.

Iğdır'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Hürriyet İlkokulu'nda kutlama programı düzenlendi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nail Ekiz, yeni eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öğrencilerin Kafkas ve halay gösterileri beğeni topladı

Açılış programında Hürriyet İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan Kafkas ve halay ekipleri sahne aldı. Öğrencilerin sergilediği gösteriler, programa katılanlardan büyük beğeni ve alkış aldı. Programın ardından ders zilinin çalmasıyla birlikte Iğdır genelindeki okullarda 2026-2027 eğitim öğretim yılı resmen başladı. Yeni eğitim öğretim yılında Iğdır genelinde 306 okulda 46 bin 930 öğrenci eğitim görürken, 2 bin 930 öğretmen görev yapacak.

Programa, Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, İl Milli Eğitim Müdürü Nail Ekiz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı