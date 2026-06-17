'Momentum' rüzgarı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi son sınıf öğrencileri, eğitim yolculuklarını unutulmaz bir defile ve sergiyle tamamladı. Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünü bitiren 9 öğrencinin hazırladığı yaklaşık 50 parçadan oluşan özel koleksiyon, muhteşem bir defile ile izleyicilerin beğenisine sunuldu. 'Momentum' temasıyla düzenlenen gecede fikirlerini ve özgün tasarımlarını sergileyen gençler, seyircilerden büyük alkış aldı.

Fakülte binasının her katı, bir yolculuğun durağı haline gelirken; defilenin organizasyonunu üstlenen Rönesans Model Ajans, etkinliği kusursuz yöneterek görsel bir şölen sundu. Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun olan yaklaşık 200 öğrencinin hayata geçirdiği projelerin yer aldığı sergi de ziyaretçilerden tam not aldı.

Dijital katalog hazırlandı

Gençlerin büyük titizlikle hayata geçirdiği projeler, dijital bir katalog haline getirildi. Katalogda, projelerin iki ve üç boyutlu görsellerine, videolarına yer verildi. Defileye; İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Tahir Özdemir, Meclis Üyesi Jak Eskinazi, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya, dekanlar, bölüm başkanları, farklı üniversitelerden akademisyenler, sektör temsilcileri, davetliler ve aileler katıldı.

"Kendi yollarını çizmeye başladılar"

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, öğrencileri tebrik ederek, "Öğrencilerimiz, 4 yıllık eğitim sonunda ortaya koydukları özel çalışmaları davetlilerle paylaştı. Küçük adımlarla başlayan bir yolculuğun zamanla güç kazandığına dikkat çekerek bu yılki etkinliğimizin temasını 'Momentum' olarak belirledik. Tüm çalışmalar, genç tasarımcılarımızın kendi seslerini bulmaya, kendi yollarını çizmeye başladıklarını gösteren çok değerli projeler oldu. Gençlerimizin hayallerini, duyarlılıklarını ve geleceğe dair umutlarını taşıyan projeler; bakışın, tekniğin ve emeğin bir araya geldiğinde ne kadar başarılı işlerin ortaya çıkacağını hepimize gösterdi. Gençlerimiz, ne kadar iyi yetiştiklerini bir kez daha kanıtladı. Defile ve sergimize emeği geçen tüm akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı