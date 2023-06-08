Hizan'da Halk Eğitimi Merkezi ve Aile Destek Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Aile Destek Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı. Sergiye, birçok önemli isim katıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Aile Destek Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Hizan Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen serginin açılışını Kaymakam Nurhalil Özçelik yaptı.

Kadınların yaptığı ürünleri inceleyen Özçelik, emekleri için usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür etti.

Sergiye, Kaymakam Özçelik'in eşi Rabia Dinçer Özçelik, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Metin Eyidoğan, kurum amirleri, öğretmen ve kursiyerler katıldı.