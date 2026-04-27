Hitit Üniversitesi Times Higher Education sıralamasında yer almaya devam etti

Hitit Üniversitesi, dünyanın en iyi yükseköğretim kurumlarının değerlendirildiği Times Higher Education Asya Üniversiteleri Sıralamasında yer almaya devam ederek uluslararası düzeydeki görünürlüğünü sürdürdü.

Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE), 2026 Asya Üniversiteleri Sıralaması açıklandı. Hitit Üniversitesi, 36 ülke/bölgeden üniversitenin değerlendirildiği sıralamada 801+ bandında yer aldı. Öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası görünüm bakımından 5 ayrı ölçüte göre üniversiteleri değerlendiren Times Higher Education, Asya'dan 929, Türkiye'den 109 üniversitenin sıralamasını sundu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı