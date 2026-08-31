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Kütahya Hisarcık'ta Yaz Kur'an Kursu Dolu Dolu Tamamlandı

Kütahya Hisarcık'ta Yaz Kur'an Kursu Dolu Dolu Tamamlandı
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen Yaz Kur'an Kursu, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimini başarıyla tamamlamasıyla sona erdi. Kapanış programında öğrenciler Kur'an tilaveti, ilahiler ve dini bilgiler sundu. Kursun çocukların dini değerlerle yetişmesine katkı sağladığı vurgulanırken, emeği geçen din görevlileri, öğrenciler ve velilere teşekkür edildi. Program dualarla son buldu.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen Yaz Kur'an Kursu, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerle dolu eğitim dönemini tamamlamasıyla sona erdi.

Kursun kapanış programında öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve çeşitli dini bilgiler sunuldu. Öğrencilerin özenle hazırladığı program, aileleri ve katılımcılar tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi.

Yaz Kur'an Kursu'nun, çocukların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerine ve dini değerlerle yetişmelerine önemli katkı sağladığı belirtildi. Kurs sürecinde öğrencilerin eğitimine katkı sunan din görevlilerine, öğrencilere ve velilere teşekkür edildi.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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