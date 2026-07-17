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Hisarcık'ta Yaz Kur'an Kurslarında öğrenciler bilinçlendiriliyor

Hisarcık'ta Yaz Kur'an Kurslarında öğrenciler bilinçlendiriliyor
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi ve köylerinde açılan Yaz Kur'an Kurslarında eğitim devam ediyor. İlçe Müftülüğü koordinesinde düzenlenen kurslarda öğrencilere dini eğitimin yanı sıra çevre ahlakı, mahremiyet bilinci, teknoloji kullanımı ve sağlıklı yaşam gibi konularda seminerler veriliyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi ile köylerinde açılan Yaz Kur'an Kurslarında eğitim faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Hisarcık İlçe Müftülüğü koordinesinde düzenlenen eğitimlerde, ilçe merkezi ve köylerdeki kurslara devam eden öğrencilere dini eğitimin yanı sıra günlük yaşamda farkındalık kazandırmaya yönelik çeşitli konularda seminerler veriliyor. Bu kapsamda Merkez Yeni Camii İmam Hatibi Ramazan Efenk tarafından öğrencilere çevre ahlakı, mahremiyet bilinci, arkadaşlık ve akran nezaketi, aile içindeki sorumluluklar, teknolojiyi güvenli ve bilinçli kullanma ile sigaradan uzak durmanın önemi anlatıldı.

Yetkililer, Yaz Kur'an Kurslarında öğrencilerin hem dini bilgilerini geliştirmelerinin hem de toplumsal değerler ve sağlıklı yaşam konusunda bilinç kazanmalarının amaçlandığını belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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