Hisarcık'ta Kur'an-ı Kerimi ve namaz sürelerini güzel okuma yarışması düzenlendi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi ile İlçe Müftülüğü iş birliğinde Kur'an-ı Kerim ve namaz surelerini güzel okuma yarışması düzenlendi. Kız ve erkek öğrencilerin ayrı kategorilerde yarıştığı program yoğun ilgi gördü.

Meslek Dersleri kapsamında düzenlenen yarışmanın açılışında konuşan İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, yarışmaya katılan öğrencileri cesaretleri, bilgi birikimleri ve enerjileri nedeniyle tebrik ederek başarılar diledi. Demirci, programın düzenlenmesinde emeği geçen okul yönetimi ve öğretmenlere teşekkür ederek, yarışmanın öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i ve namaz surelerini tecvid kurallarına uygun, doğru ve güzel bir şekilde okuma becerilerinin gelişmesine katkı sağlamasını temenni etti.

Toplam 8 kız ve 11 erkek öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci tarafından takdim edildi. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler ise mansiyon ödülüyle ödüllendirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı