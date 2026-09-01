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Kızılçukur Köyü'nde Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı

Kızılçukur Köyü'nde Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kızılçukur Köyü Camii'nde, çocukların Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerle dolu bir yaz dönemini tamamlamaları dolayısıyla Yaz Kur'an Kursu kapanış programı düzenlendi. Programda öğrenciler Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve çeşitli dini bilgiler sundu; aileleri ve cemaat de öğrencilerin sevincine ortak oldu. İlçe Müftülüğü emeği geçen hocalara, velilere ve cemaate teşekkür etti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kızılçukur Köyü Camii'nde, çocukların Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerle dolu bir yaz dönemini tamamlamaları dolayısıyla Yaz Kur'an Kursu kapanış programı düzenlendi.

Programda öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve çeşitli dini bilgiler sunuldu. Çocukların heyecanı ve gayreti programa ayrı bir güzellik katarken, aileleri ve cemaat de bu anlamlı günde öğrencilerin sevincine ortak oldu.

İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, başta öğrenciler olmak üzere Yaz Kur'an Kursu'nun düzenlenmesinde emeği geçen hocalara, velilere ve cemaate teşekkür edildi.

Kur'an-ı Kerim'le geçen yaz döneminin ardından öğrencilerin gönüllerinde güzel hatıralar kaldı. Program, çocukların dini ve manevi eğitimlerine katkı sunan anlamlı bir etkinlik olarak tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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