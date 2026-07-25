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Hayırseverler Kur’an kursu öğrencilerini yalnız bırakmıyor

Hayırseverler Kur’an kursu öğrencilerini yalnız bırakmıyor
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Bereketli Mahallesi’nde yıllardır sürdürülen dayanışma geleneği, yaz Kur’an kursuna katılan öğrencilerin yüzünü güldürüyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Bereketli Mahallesi'nde yıllardır sürdürülen dayanışma geleneği, yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilerin yüzünü güldürüyor. Hayırseverler, kurs süresince her gün öğrencilere kahvaltı ve çeşitli ikramlarda bulunarak örnek bir yardımlaşma sergiliyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Bereketli Mahallesi Camisi'nde her yıl düzenlenen yaz Kur'an kursuna destek veren hayırseverler, öğrencilerin sabah kahvaltılarını karşılayarak örnek bir dayanışmaya imza atıyor.

Bereketli Mahallesi'nde açılan ve 35 öğrencinin eğitim gördüğü yaz Kur'an kursunda, mahalle sakinlerinin yanı sıra ilçe merkezinden de çok sayıda hayırsever destek veriyor. Kurs süresince her gün farklı bir hayırsever, öğrenci sayısına göre bütçesi doğrultusunda kahvaltı ve çeşitli ikramlar hazırlayarak öğrencilere ulaştırıyor.

Hayırseverler tarafından öğrencilere tost, ayran, pide, ev yemekleri ve dondurma gibi çeşitli ikramlar sunulurken, yıllardır sürdürülen bu geleneğin mahallede birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiği ifade edildi.

Bereketli Mahallesi Camii İmam Hatibi Ali Arslan ise yapılan desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma duygusunun yaşatılması bizleri mutlu ediyor. Allah yapılan hayırları kabul eylesin, tüm hayırseverlerimizden razı olsun." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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