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Hatay'da öğrencilere 'Siber Suçlar ve Bilişim' konularında seminer verildi

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Hatay'da Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY) ile Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde, Arsuz ve Payas ilçelerindeki Arsuz Uluçınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Payas Sincan Ortaokulu öğrencilere ve öğretmenlere SİBERAY projesi çerçevesinde 'Siber Suçlar ve Bilişim' konularında seminer verdi. Öğrenciler ve öğretmenler verilen eğitici seminerden memnun kaldıklarını iletti.

Hatay'da öğrencilere 'Siber Suçlar ve Bilişim' konularında seminer verildi.

Hatay'da Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY) ile Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde, Arsuz ve Payas ilçelerindeki Arsuz Uluçınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Payas Sincan Ortaokulu öğrencilere ve öğretmenlere SİBERAY projesi çerçevesinde 'Siber Suçlar ve Bilişim' konularında seminer verdi.

Öğrenciler ve öğretmenler verilen eğitici seminerden memnun kaldıklarını iletti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Hatay Güvenlik Eğitim Teknoloji Haberler

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