Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden Oryantasyon Programı

öğretim yılı için Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni (HKÜ) tercih eden öğrencilere "Oryantasyon'25-Üniversite Hayatına Giriş Dersi" düzenlendi. 1585 yeni öğrenci kaydı alan üniversitede öğrencilere akademik başarılar ve verilecek eğitim düzeyleri anlatıldı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi,2025-2026 eğitim öğretim yılı için tercih yapan öğrencileri 'Oryantasyon 25-Üniversite Hayatına Giriş Dersi' organizasyonunda bir araya getirdi. Gösteri ve Sanat Merkezinde düzenlenen programa; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokol üyeleri ve üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler katıldı. Hasan Kalyoncu Üniversitesinden mezun olup kariyer sahibi olan kişilerin de konuşma yaptığı programda öğrencilere sunulacak olan akademik, sportif, sanat ve kültürel hizmetler anlatıldı.

'"ÖĞRENCİLERİNE YÜZDE 57 ORANINDA BURS SUNAN EN ÖNEMLİ ÜNİVERSİTELERDEN BİRİSİYİZ'

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu, üniversitenin 74 vakıf üniversitesi arasında memnuniyet araştırmasında ilk 3'e yerleştiğini ve yüzde 57 bursluluk oranı ile en fazla burs veren üniversiteler içinde yer alındığını söyledi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin girişimci ve yenilikçi bir ruha sahip olduğunu ve bu ruh ile akademik alanda da büyük başarılara imza atıldığını söyleyen Kalyoncu, "2025 yılı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması sonuçlarına göre, üniversitemiz Türkiye'deki 200 üniversite arasında genel memnuniyet sıralamasında 5. sıraya, 74 vakıf üniversitesi arasında ise 3. sıraya yerleşmiştir ve daha da önemlisi yüzde 57 bursluluk oranıyla da öğrencilerine en çok burs sağlayan üniversiteler arasında yer almıştır. Bu nedenle üniversitemiz yalnızca akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri, uygulamalı zorunlu staj ve proje ödevleri, bu hafta boyunca uygulanan oryantasyon dersi, çevreye duyarlı ve sürdürülebilirlik projeleri, yayın ve teknoloji üretimleri ile gençlerimiz için sürdürülebilir programlar vizyonuyla hareket eden bir eğitim anlayışına sahiptir. Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında 26'ncı, tüm üniversiteler arasında ise 74'üncü sırada yer almıştır. Bugün, 8 bin 500'e yakın öğrencisi ve 19 bin 421 mezunu ile her geçen gün daha da büyüyen köklü bir ailenin yeni üyesi oldunuz, aramıza hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ HEM AKADEMİK HEM DE KÜLTÜREL VE SOSYAL DONANIMLARLA MEZUN EDİYORUZ'

Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ise üniversite olarak sadece akademik değil öğrencilerine kültürel ve sosyal olarak da birçok donanım katarak mezun ettiklerini dile getirerek, "Bugün, sizler, hayatınızın en önemli yolculuklarından birine başlamak üzeresiniz; bizler de buna destek olmak ve tanıklık etmek için buradayız. Üniversiteye adım atmak; sadece bir eğitim serüvenine değil, aynı zamanda hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek bir geleceğe adım atmaktır. Sizler, bu kampüsün artık asıl sahiplerisiniz. Burada geçireceğiniz yıllar, sadece derslere girip çıkmakla sınırlı olmayacak, olmamalı; sosyal ve kültürel açıdan kendinizi geliştirecek, düşünecek, sorgulayacak, üretecek ve hayata dair sağlam adımlar atacaksınız" diye konuştu.Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de öğrencilere yeni eğitim öğretim yılı için başarı dileklerinde bulundu.