Yazıhan'a Yeni Milli Eğitim Müdürü
Malatya’nın Yazıhan ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Barguzu Ortaokulu Müdürü Hamit Kapan atandı.
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Barguzu Ortaokulu Müdürü Hamit Kapan atandı.
Yazıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Sadun Kılınç'ın tayininin çıkmasının ardından boşalan göreve Hamit Kapan getirildi.
Yazıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevine başlayan Hamit Kapan'ın, ilçedeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi ve koordine edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı