Haliliye Belediyesi Üniversite Sınavına Hazırlanan Gençlere Deneme Sınavları Düzenliyor

Haliliye Belediyesi'nin üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik düzenlediği AYT ve TYT deneme sınavları yoğun katılımla devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın gençliğe ve eğitime önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi'nin üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik düzenlediği AYT ve TYT deneme sınavları yoğun katılımla devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın gençliğe ve eğitime önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitime öncelik veren projelerle gençleri geleceğe hazırlayan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bünyesindeki kütüphane, okuma salonları ve etüt merkezlerinin yanı sıra ücretsiz dershane hizmeti veren üniversiteye hazırlık kursu ile öğrencileri sınav maratonunda yalnız bırakmıyor. Üniversiteye hazırlık kursunda uzman eğitmenler eşliğinde konu anlatımları ve soru çözümlerine katılan öğrenciler, her hafta düzenli olarak Alan Yeterlilik Testi ( AYT) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavlarına katılıyor. ÖSYM formatında yapılan deneme sınavlarıyla eksik konularını ve yanlışlarını görme şansı yakalayan kursiyerler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi hayallerine daha emin adımlarla hazırlanıyor. Düzenli olarak yapılan ücretsiz deneme sınavlarıyla kısa süre içerisinde net sayılarını artırdıklarını ifade eden gençler, eğitime öncelik veren Belediye başkanı Mehmet Canpolat'a ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise ücretsiz dershane hizmetinden yararlanmak isteyen gençlerin Cengiz Topel İlkokulunda kayıt oluşturabilecekleri kaydedildi. - ŞANLIURFA