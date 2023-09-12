Hakkari Üniversitesi ile Yüksekova Ziraat Odası Başkanlığı arasında iletişimin güçlendirilmesi, projelerin hazırlanması ve iş birliğinin artırılması hedeflenen bir protokol imzalandı.

Hakkari Üniversitesi ile Yüksekova Ziraat Odası Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Hakkari Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş ve Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen'in imzaladığı protokolle, iki kurum arasında iletişimin güçlendirilmesi, daha kapsamlı projelerin hazırlanması, tarımsal alanda ve sosyo-kültürel faaliyetlerde iş birliğinin artırılması hedeflendi.

Rektör Pakiş, imzaladıkları protokolün şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da daha aktif ve sonuç odaklı çalışma yürütmelerine vesile olacağını belirtti.

Üniversite olarak kentin daha çok gelişmesi için sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmaya devam edeceklerini bildiren Pakiş, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Geçirgen ise desteklerinden dolayı Pakiş'e teşekkür etti.