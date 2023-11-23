Hakkari'de Öğretmenler Günü Kahvaltısı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenler kahvaltıda bir araya geldi.

Yüksekova Kaymakamlığı ve Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede görev yapan öğretmenler için kahvaltı programı düzenledi. Öğretmenevinde düzenlenen kahvaltıda çok sayıda öğretmenin katılımıyla başladı.

Burada konuşan Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, öğretmenlik mesleğinin 85 milyon vatandaş tarafından çok önemsediğini belirterek, "Toplumumuz kendi evlatlarını yarınlara en güzel şekilde hazırlamak için çocuklarını gönderdikleri okullara, okulların kalitesine, öğretmenlere çok önem veriyorlar. Öğretmenlerimiz bu anlamda çok önemli bir görev ifa ediyorlar. Bu yıl ilçemize 460 yeni öğretmen atandı. Gönül isterdi ki tüm öğretmenlerimizle aynı kahvaltı sofrasında buluşalım. Bütün öğretmenlerimizi ağırlayabileceğimiz çok büyük mekanlarımız yok ne yazık ki. İnşallah ilçe olarak böyle büyük mekanlara kavuşuruz. Öğretmenlerimizin gününü şimdiden kutluyorum" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir araya geldiklerini belirten Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ise "Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde da Öğretmenler Günü farklı etkinliklerle devam ediyor. Bizde bu vesileyle yeni atanan öğretmenlerimizle bir araya geldik. Yüksekova Kaymakamımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Burada iyi ki öğretmenlerimiz vardır. Tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Yüksekova Kaymakam Ömer Çimşit masaları tek tek gezerek öğretmenlere gül dağıtarak günlerini kutladı. - HAKKARİ