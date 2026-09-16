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Hakkâri’de çocuklar iklim değişikliğine karşı bilgilendirildi

Hakkâri’de çocuklar iklim değişikliğine karşı bilgilendirildi
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Hakkâri Çocuk Hakları Komitesi tarafından çevre bilincini güçlendirmek ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Hakkari Çocuk Hakları Komitesi tarafından çevre bilincini güçlendirmek ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının COP31 hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sevgül Bilgiç de katılarak çocukların ve vatandaşların farkındalık çalışmalarına destek verdi. Etkinlik kapsamında çocuklar ve vatandaşların katılımıyla iklim ağacı oluşturuldu. Katılımcılara tohum ve fidan dağıtılarak doğanın korunması ve yeşil alanların artırılmasına yönelik farkındalık oluşturuldu. Programda ayrıca dijital ayak izi ve dijital israf konularında bilgilendirmeler yapıldı. Çocuk hakları ve iklim değişikliğine ilişkin mesajlar bir araya getirilerek çevre konusunda toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Etkinliğe katılan çocuklar ve vatandaşlar, daha yeşil ve yaşanabilir bir gelecek için doğanın korunmasının önemine dikkat çekti.

Yetkililer, çocukların çevre ve iklim konusundaki farkındalığını artırmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, etkinliğe katkı sunan kurumlara ve katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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