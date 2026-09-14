Hakkâri’de 60 bin 712 öğrenci yeni eğitim yılına başladı

Hakkari'de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla 512 eğitim kurumunda 60 bin 712 öğrenci ve 4 bin 522 öğretmen ders başı yaptı.

Yeni eğitim yılının ilk gününde Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Akçalı Köyü İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelen Taşyapan, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin görüş, tavsiye ve temennilerini paylaştı. Öğretmenlerle sohbet eden Taşyapan, öğrencilerin yetiştirilmesinde eğitimcilerin önemli bir görev üstlendiğini belirterek, yeni dönemin başarılı ve verimli geçmesi dileğinde bulundu.

Sınıfları ziyaret eden Vali Taşyapan, öğrencilerle sohbet ederek sorularını dinledi ve yeni eğitim yılına ilişkin tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere çok çalışmalarını, kitap okumalarını, merak etmelerini ve soru sormaktan vazgeçmemelerini tavsiye eden Taşyapan, "Kendinize inanın, hayallerinizden vazgeçmeyin" mesajını verdi.

Geleceğin doktorlarının, öğretmenlerinin, mühendislerinin, bilim insanlarının ve sanatçılarının bugünün öğrencileri arasından yetişeceğini ifade eden Taşyapan, öğrencilerin eğitim hayatında başarılı olmaları temennisinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz'ın da eşlik ettiği ziyarette öğretmen ve öğrencilerle görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı