Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi mezuniyet töreni yapıldı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni, Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gazetecilik, Radyo, Televizyon ve Sinema ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinden mezun olan öğrenciler, mezuniyet sevincini aileleri ve akademisyenlerle birlikte yaşadı. Törene; Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Prof. Dr. Zühal Topcu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Göktürk, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, Gazi Üniversitesi Genel Sekreteri Mustafa Afşar ile akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Program açılış konuşmaları ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu sanatçılarının verdiği konser ve halk oyunları gösterisi ile devam etti. Törende dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edilirken, program mezun öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Tören sonrası, İhlas Haber Ajansı Ankara muhabirlerinden Fazlı Çolak, Furkan Doğan ve Ahmet Özkurt, Gazetecilik Bölümü'nden mezun olarak mezuniyet sevincini aileleriyle birlikte yaşadı. - ANKARA

