Haberler

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi mezuniyet töreni yapıldı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi mezuniyet töreni yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin 2025-2026 mezuniyet töreni, Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene MHP Milletvekili Prof. Dr. Zühal Topcu, rektör yardımcısı, dekan ve akademisyenler katıldı. Konser ve halk oyunları gösterisiyle renklenen program, kep atma töreniyle sona erdi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni, Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni, Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gazetecilik, Radyo, Televizyon ve Sinema ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinden mezun olan öğrenciler, mezuniyet sevincini aileleri ve akademisyenlerle birlikte yaşadı. Törene; Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Prof. Dr. Zühal Topcu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Göktürk, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, Gazi Üniversitesi Genel Sekreteri Mustafa Afşar ile akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Program açılış konuşmaları ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu sanatçılarının verdiği konser ve halk oyunları gösterisi ile devam etti. Törende dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edilirken, program mezun öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Tören sonrası, İhlas Haber Ajansı Ankara muhabirlerinden Fazlı Çolak, Furkan Doğan ve Ahmet Özkurt, Gazetecilik Bölümü'nden mezun olarak mezuniyet sevincini aileleriyle birlikte yaşadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı

Mutlak butlan kararı sonrası ilk operasyon! 7 ilde harekete geçildi
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

Kılıçdaroğlu’na memleketinde soğuk duş
MİT'ten sınır ötesi operasyon! Biri Ankara gar katliamıyla bağlantılı 10 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Tek tek yakalandılar! Biri 109 kişinin öldüğü katliamla bağlantılı
Türkiye'yi kana bulayan iki saldırganın akıbeti aynı oldu

Türkiye'yi kana bulayan iki saldırganın akıbeti aynı oldu
4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

Ozan Tufan: Gerçekten şaşkınlık içindeyim

Kupa sonrası söyledikleri güldürdü
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel 'En kısa sürede' dedi ama...

Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı
Arda Güler'den Alaba’ya veda! 5 yıllık macera resmen bitti

Arda'dan yıldız isme veda! 5 yıllık macera resmen bitti