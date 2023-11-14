Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde okuyan öğrenci yurt odasında ölü bulundu

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar, üniversiteye ait yurt odasında ölü bulundu. Başsağlığı mesajı yayımlayan Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, "Acı kaybımıza ilişkin adli ve idari soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Öğrenci Evlerinde kalan bir öğrenci hayatını kaybetti.

YURT ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde okuyan Ayşegül Tayyar, Beytepe Öğrenci Evleri'nde kaldığı odasında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Hacettepe Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Beytepe Öğrenci Evlerinde kalmakta olan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar hayatını kaybetmiştir. Sevgili öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve Hacettepe Ailesine başsağlığı diliyoruz. Acı kaybımıza ilişkin adli ve idari soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.