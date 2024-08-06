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Haberler.com ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Stratejik İş Birliği Protokolü İmzaladı

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Türkiye'nin önde gelen internet haber sitelerinden biri olan Haberler.com, eğitim ve medya dünyasında önemli bir adım atarak İstanbul Gelişim Üniversitesi ile önemli bir iş birliği protokolüne imza attı. Bu protokol, medya ve eğitim sektörlerinin güçlerini birleştirerek yenilikçi projelere imza atmayı amaçlıyor.

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Dekanı Prof. Dr. Kenan Aydın ile Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Taylan Maral'in katılımıyla gerçekleşen imza töreni, her iki kurumun da medya ve iletişim alanında birlikte çalışarak öğrencilere ve genç profesyonellere yeni fırsatlar sunma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Protokolün amacı, yeni medya ve dijital iletişim alanında öğrencilerin pratik ve teorik bilgilerini artırarak sektöre daha donanımlı bireyler kazandırmak. Ayrıca, iki kurum arasında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etmek, ortak projeler geliştirmek ve inovatif çözümler üretmek hedefleniyor.

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Protokolün amacı, yeni medya ve dijital iletişim alanlarında öğrencilere pratik ve teorik bilgiler kazandırarak sektöre hazır bireyler yetiştirmek ve iki kurum arasında bilgi ile deneyim paylaşımını artırmaktır. www.haberler.com'da staj yaparak sektör deneyimi kazanma fırsatı bulan öğrencilere ayrıca, iki kurumun iş birliğiyle düzenlenecek ortak projeler, seminerler ve atölye çalışmalarıyla medya dünyasına giriş imkanı sunulacak.

Haberler.com ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Stratejik İş Birliği Protokolü İmzaladı

Bu protokol ile medya ve iletişim dünyasında genç yeteneklerin eğitimine ve gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarının ifade eden GYY Av. Bedia Teymur, "Bu iş birliği ile hem öğrencilerimizin kariyer yolculuklarına destek olmayı hem de medya sektörüne nitelikli gençler kazandırmayı hedefliyoruz. İstanbul Gelişim Üniversitesi ile olan bu protokol, yenilikçi ve yaratıcı projelerle sektöre katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

İGÜ İİSBF Dekanı Prof. Dr. Kenan Aydın ise, Öğrencilere gerçek dünya deneyimi sunarak eğitimlerini pekiştirmelerini sağlamak adına Haberler.com ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Aydın, "Bu iş birliği, öğrencilerimizin reel sektörle daha yakın temas kurmalarını sağlayacak ve onlara uygulamalı eğitim fırsatları sunacaktır. Ayrıca bu protokol, üniversitemizin eğitim kalitesini artırma ve öğrencilerimize daha geniş fırsatlar sunma misyonuna hizmet edecektir" şeklinde konuştu.

İş birliği protokolü çerçevesinde, www.haberler.com'un deneyimli ekibi tarafından öğrencilere yönelik seminerler, atölye çalışmaları ve staj programları düzenlenecek. Ayrıca, öğrencilerin haber yazımı, içerik üretimi ve dijital medya yönetimi konularında uygulamalı eğitimler alması sağlanacak.

Bu iş birliği, medya sektöründe nitelikli iş gücünün artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve her iki kurum tarafından da büyük bir heyecanla karşılanıyor.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Eğitim

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Türkiye Dünya Medya Eğitim Teknoloji Haberler

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