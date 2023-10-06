Gümüşhacıköy İlkokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Kemalpaşa İlkokulu'nda gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere yaya ve araçların trafikte uyması gereken kurallar anlatıldı.

Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Kemalpaşa İlkokulu'nda gerçekleştirilen eğitimde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğinde görevli polis memuru Tarık Şeker tarafından öğrencilere, yaya ve araçların trafikte uyması gereken kurallar anlatıldı.

Sinevizyon eşliğinde gerçekleştirilen sunumda, trafik kurallarının sadece bir kişinin değil, birçok kişinin hayatını etkilediğine dikkat çekildi.

Programda trafik, yol geçişi, otomobilde seyahat etme ve yolun karşısına geçme gibi konularda bilgi verildi.