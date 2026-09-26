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GSB Eskişehir yurtlarında yeni öğrencilere uyum ve iletişim toplantısı yapıldı

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GSB Eskişehir yurtlarında yeni öğrencilere uyum ve iletişim toplantısı yapıldı
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GSB Eskişehir Yurtlarında barınmaya başlayan yeni öğrenciler için iletişim ve uyum toplantıları düzenlendi. Yurt müdürleri ve idari personelin katıldığı toplantılarda öğrencilere yurt hizmetleri ve işleyiş anlatıldı, görüş ve talepleri dinlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eskişehir Yurtlarında barınmaya başlayan yeni öğrenciler için iletişim ve uyum toplantıları düzenlendi.

Yurt müdürleri ve idari personelin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda, öğrencilerin yurt yaşamına hızlı adapte olabilmeleri amaçlandı. Etkinlikler kapsamında yurt hizmetleri, genel işleyiş ve tesis imkanları hakkında ayrıntılı bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantı boyunca öğrencilerin görüş, öneri ve taleplerini tek tek dinleyen yurt yönetimi, sürece dair soruları da yanıtladı. GSB Eskişehir İl Müdürlüğü yetkilileri, yeni eğitim-öğretim döneminin tüm öğrenciler için huzurlu, verimli ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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