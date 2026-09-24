GSB Eskişehir İl Müdürlüğü, yurtlardaki yeni öğrencilere uyum toplantısı düzenledi

GSB Eskişehir İl Müdürlüğü, yurtlardaki yeni öğrencilere uyum toplantısı düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eskişehir'de GSB yurtlarına yeni yerleşen öğrenciler, yurt yaşamına uyum ve barınma konularında bilgilendirildi. Yurt müdürleri ile idari personelin katıldığı toplantıda kurum işleyişi anlatıldı, yeni dönem için başarı temennisinde bulunuldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eskişehir İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlara yeni yerleşen öğrenciler için bilgilendirme ve iletişim toplantısı gerçekleştirildi.
Yurt müdürleri ve idari personelin katılımıyla düzenlenen toplantıda, öğrencilerin yurt yaşamına uyum süreçleri ele alındı. Buluşmada kurum işleyişi ve öğrencilerin barınma süresince ihtiyaç duyabileceği çeşitli konular hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu.
Toplantı sonunda, yeni eğitim-öğretim döneminin tüm öğrenciler için hayırlı ve başarılı geçmesi temennisinde bulunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı