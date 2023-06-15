Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Yahya Kaptan Anadolu Lisesi öğrencisi görme engelli Muhammed Gökoğlan, liseyi ikincilikle bitirerek kep atma sevinci yaşadı. Gökoğlan, hedefinin hukuk fakültesini kazanmak olduğunu belirterek ailesine, arkadaşlarına, okul idarecilerine ve öğretmenlerine teşekkür etti. Okul müdürü de öğrencileriyle gurur duyduklarını ifade etti.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde görme engelli öğrenci, liseyi ikincilikle bitirdi.

Yahya Kaptan Anadolu Lisesi öğrencisi görme engelli Muhammed Gökoğlan, okulda düzenlenen mezuniyet töreninde kep atma sevinci yaşadı.

Gökoğlan, AA muhabirine, ailesi, okulu ve öğretmenlerini çok sevdiğini belirterek, "Hedefim hukuk fakültesini kazanmak ve dereceyle bitirmek. Bana her zaman destek olan aileme, arkadaşlarıma, okul idarecilerimiz ve öğretmenlerime çok teşekkür ederim." dedi.

Okul Müdürü Dürdane Yıldız ise öğrencileriyle gurur duyduklarını kaydetti.

Gökoğlan'ın zeki bir öğrenci olduğunu dile getiren Yıldız, "Muhammed, okuması, anlamasıyla müthiş zeki ve yetenekli bir öğrenci, muhteşem bir deha. Okulumuzda normal sınıflarda gördüğü eğitimin yanı sıra eğitim destek sınıfında çok iyi hazırlandı. Okulunu üstün başarıyla tamamlayarak mezun oldu. Öğretmenleriyle iletişimi ve derslerle olan ilgisi çok yüksek bir öğrencimizdir. Kendisine eğitim hayatında ve yaşantısında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Baba İhsan Gökoğlan ise oğlunun görme engelli olmasına rağmen çok başarılı olduğunu, kendisiyle gurur duyduklarını ifade etti.

Kaymakam Metin Kubilay, makamında ağırladığı Gökoğlan'ı başarısından dolayı altınla ödüllendirdi.