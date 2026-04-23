Haberler

Gömeç'te Kur'an'ı Kerim okuma yarışması düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gömeç ilçesinde, Şehit Mustafa Güvenç Aldemir Ortaokulunda düzenlenen yarışmada kız ve erkek öğrenciler, jüri önünde Kur'an-ı Kerim'i en iyi okumak için yarıştı. Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Gömeç'te, Şehit Mustafa Güvenç Aldemir Ortaokulu öğrencileri, Kur'an okumada hünerlerini sergiledi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirilirken, 6-7 Mayısda Balıkesir'de yapılacak il finallerine katılacaklar. Başarılı öğrencilere ödüllerini veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz "Bu yarışmada öğrenciler Kur'an okumada hünerlerini sergilediler. Bu yarışmanın kaybedeni yoktur, yarışmaya giren tüm öğrencilerimiz, zaten yarışmaya girmekle başarılı olmuşlardır. Bütün öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. İlçe finallerinde başarılı olan öğrencilerimize 6-7 Mayısta yapılacak olan İl finallerinde başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Şehit Mustafa Güvenç Aldemir Ortaokulunda düzenlenen yarışmaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz, İlçe Müftüsü Mehmet Ali Bal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Barış Aykan, Okul Kurum müdürleri, jüri üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Geminin el değiştirme görüntüleri yayınlandı
İran'ın Hürmüz'deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık

İran'ın operasyonu sonrası ABD donanmasında şok görevden alma
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var

"Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor" Nedeni ise daha fena!
Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu

O ilimizde yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis'ten geçti

15 yaş altı çocuklar dikkat! Artık sizlere yasak
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Ege Bölgesi'ndeki 8 il için yatırım seferberliği

Bir bölgeye dev teşvik paketi! 8 il için yatırım seferberliği başladı
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü

Katil 18 yıl sonra cezaevinde bulundu! Hiç beklemediği detay ele verdi