Gömeç'te Kur'an'ı Kerim okuma yarışması düzenlendi

Gömeç ilçesinde, Şehit Mustafa Güvenç Aldemir Ortaokulunda düzenlenen yarışmada kız ve erkek öğrenciler, jüri önünde Kur'an-ı Kerim'i en iyi okumak için yarıştı. Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Gömeç'te, Şehit Mustafa Güvenç Aldemir Ortaokulu öğrencileri, Kur'an okumada hünerlerini sergiledi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirilirken, 6-7 Mayısda Balıkesir'de yapılacak il finallerine katılacaklar. Başarılı öğrencilere ödüllerini veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz "Bu yarışmada öğrenciler Kur'an okumada hünerlerini sergilediler. Bu yarışmanın kaybedeni yoktur, yarışmaya giren tüm öğrencilerimiz, zaten yarışmaya girmekle başarılı olmuşlardır. Bütün öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. İlçe finallerinde başarılı olan öğrencilerimize 6-7 Mayısta yapılacak olan İl finallerinde başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Şehit Mustafa Güvenç Aldemir Ortaokulunda düzenlenen yarışmaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz, İlçe Müftüsü Mehmet Ali Bal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Barış Aykan, Okul Kurum müdürleri, jüri üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - BALIKESİR

