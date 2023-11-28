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Gölpazarı'nda Yoğun Talep Gören Dikiş Kursuna 5 Dikiş Makinesi Tedarik Edildi

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Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleriyle bir araya gelerek, dikiş kursuna katılımın yoğunluğundan dolayı 5 adet dikiş makinesi tedarik edildiğini belirtti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yoğun talebin olduğu dikiş kursuna 5 adet dikiş makinesi tedarik edildi.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleriyle bir araya geldi. Kursiyerlerle sohbet eden Suer, çalışma faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Suer, kursiyerlerin müthiş işler çıkardığını belirtti. Halk Eğitim Merkezinde verilen dikiş kursuna katılımın yoğunluğundan kaynaklı 5 dikiş makinesi daha tedarik edildiğini anlatan Başkan Suer, "Güle güle kullansınlar. Bundan sonra da Gölpazarı Belediyesi olarak destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

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