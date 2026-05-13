GKV'li takımlar şampiyonlukları sürdürüyor

Basketbol alanındaki başarılarına her geçen gün yenilerini ekleyen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları basketbol takımları bu kez de 2. Küme Küçük Erkekler Basketbol müsabakalarında şampiyonluk kupasını okullarının başarı müzesine götürmeyi başardı. Şampiyon takımı kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel başarıların tesadüf olmadığını ifade etti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları'nın farklı spor takımları katıldıkları şampiyonalarda şampiyonluk kupasını kimseye bırakmıyor. Son olarak 2025-2026 eğitim öğretim yılında Şehitkamil Okul Sporları tarafından düzenlenen 2. Küme Küçük Erkekler Basketbol müsabakalarında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Basketbol Takımı rakiplerini yenerek şampiyonluk kupasını bir kez daha okullarına götürmeyi başardı. Spor alanındaki başarıların tesadüf olmadığını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, 62 yıllık eğitim alanındaki bilgi birikimi ve deneyimin önemine dikkat çekerek, "Kurumlarımız bünyesinde ferdi ve takım sporlarının büyük bir bölümü öğrencilerimizin yetenekleri tespit edilerek uygulanıyor. Elde edilen başarılar elbette azim ve kararlılıkla yürütülen çalışmalar sonucudur. Şampiyon olan takımımızı ve onların eğitiminde büyük özveriyle çalışan antrenörümüz Vedat Oğuzcan olmak üzere beden eğitimi öğretmenlerimizi ve bizleri sürekli destekleyen değerli velilerimizi kutluyor, emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - GAZİANTEP

