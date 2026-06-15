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Doğa dostu GKV'li miniklerden tabiata dokunuş

Doğa dostu GKV'li miniklerden tabiata dokunuş
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Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, IB PYP programı kapsamında 'Gezegeni Paylaşmak' temasıyla hazırladıkları tohum toplarını okul bahçesinde toprakla buluşturdu. Proje ile çevre bilinci, biyolojik çeşitlilik ve arı popülasyonunun korunması hedefleniyor.

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, ekolojik dengeye dikkat çeken anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. IB PYP programı kapsamında "Gezegeni Paylaşmak" temasını işleyen minikler, elleriyle hazırladıkları tohum toplarını okul bahçesinde toprakla buluşturdu.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu bünyesinde gerçekleştirilen projede, öğrencilerin doğaya karşı sorumluluk bilinci kazanması hedeflendi. Okul bahçesini çiçeklerle bezemek için yoğun bir çaba sarf eden 1. sınıf öğrencileri, hazırladıkları tohum topları sayesinde çevrelerindeki biyolojik çeşitliliği ve çiçek oranını artırmayı amaçlıyor.

GKV Genel Müdürü Fevzi Gürsel'den miniklere tebrik

Projenin çevre bilinci açısından taşıdığı değere dikkat çeken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, geleceğin teminatı olan minik öğrencileri bu duyarlı çalışmalarından ötürü kutladı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının köklü eğitim felsefesinin temelinde, sadece akademik başarıya değil, çevreye ve dünyaya duyarlı bireyler yetiştirmeye büyük önem verildiğini vurgulayan Fevzi Gürsel, "Gaziantep Kolej Vakfı olarak en temel misyonlarımızdan biri; doğanın sesine kulak veren, çevresel sürdürülebilirliği bir yaşam kültürü haline getiren ve bastığı toprağa değer katan nesiller inşa etmektir. Çocuklarımızın daha ilkokul sıralarında 'Gezegeni Paylaşmak' gibi evrensel bir bilinci kuşanarak bu tohumları toprakla buluşturması, yarınlarımıza duyduğumuz güveni perçinlemektedir. Dünyamızı daha yaşanabilir kılacak olan bu yeşil dönüşümün mimarı minik öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Arı popülasyonunu ve ekosistemi korumak

Doğayı güzelleştirirken çevre bilincini de yaşayarak öğrenen GKV'li minikler, ekolojik dengenin korunmasında hayati bir rol üstlendi. Proje kapsamında toprağa bırakılan tohumlar sayesinde artacak olan çiçek varlığı, ekosistemin gizli kahramanları ve doğanın can damarı olan arı popülasyonunun çoğalmasına da doğrudan katkı sağlayacak. Minik ellerin toprakla buluşturduğu tohum topları, sürdürülebilir bir gelecek için umut vaat eden birer doğa mirasına dönüştü. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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