GKV'li Çalışıcı Gaziantep boks şampiyonu

Birçok spor dalının aktif olarak gerçekleştirildiği Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında bu kez de GKV'li Doğan Tuna Çalışıcı Gaziantep Şampiyonluğuna imza atarak Türkiye finallerine yükseldi. Şampiyon sporcuyu kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel elde edilen başarıların tesadüf olmadığını dile getirdi.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Okul Sporları tarafından Gaziantep'te düzenlenen Yıldız Erkekler Boks müsabakaları sonucunda, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencisi Doğan Tuna Çalışıcı katıldığı maçları galip tamamlayarak kendi kategorisinde Gaziantep Şampiyonluğunu ilan ederek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Doğan Tuna Çalışıcı'nın önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonasında Gaziantep'i temsil edeceği öğrenilirken başarılı sporcuyu kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel ve GKV Özel Ortaokul Müdürü Seçil Güldemet,"Başarıda emeği geçen öğrencimizi ve öğretmenlerimizi tebrik eder, öğrencilerimizin bundan sonraki spor ve eğitim-öğretim hayatlarında başarılarının devamını dileriz" diye konuştular. - GAZİANTEP

