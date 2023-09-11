Giresun'da Yeni Eğitim Öğretim Yılına Törenlerle Başlandı

Giresun'un Espiye ve Bulancak ilçelerinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi. Espiye ve Bulancak ilçelerindeki törenlerde konuşmalar yapıldı ve öğrencilerin heyecanı görüldü.

Giresun'un Espiye ve Bulancak ilçelerinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi.

Espiye ilçesindeki tören Atatürk Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Buradaki törende konuşan Kaymakam Taner Tengir, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Tengir, ilçede 18 okulda 456 öğretmen ve 5 bin 113 öğrencinin ders başı yaptığını ifade ederek,"Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz, eğitim öğretim yılının ilk gününde heyecanlarını en yüksek düzeyde hissetmekteler. Yeni eğitim öğretim yılımızın ilçemize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Bulancak ilçesindeki tören ise Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Buradaki törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, konuşmalar yapıldı.

İlçe genelinde 1050 öğretmen ve 11 bin 705 öğrenci ders başı yaptı.