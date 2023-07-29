Giresun'da görme engelli öğrenciler için kamp düzenlendi

Giresun'un Bulancak ilçesinde görme engelli öğrenciler için organize edilen "Aytaç Görme Engelli Kampı" tamamlandı.

Bulancak İnovasyon Merkezi'nde 9 gün süren kampa, Adana, Ankara, Balıkesir, Denizli, Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa ve Bulancak'tan 27 öğrenci ve 15 refakatçi katıldı. Kampta, 7 görevlinin yanı sıra birçok gönüllü de yer aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Bulut, AA muhabirine, kampta çocuklara gelişimlerini desteklemek için çeşitli eğitimler verildiğini söyledi.

Farklı illerden gelen çocukların kaynaştığını ifade eden Bulut, "Çocuklarımızın böylece özgüvenleri artmış oldu. Çocuklarımızın çok mutlu olduğunu düşünüyorum, ayrıca ailelerimiz de çok iyi kaynaştılar. Burada müthiş bir kamp havası oluştu." dedi.

Kampa, Azerbaycanlı bir öğretmenin Kovid-19 nedeniyle erken yaşta vefat eden engelli kızının isminin verildiğini belirten Bulut, "O kızımızın isminin yaşatılmasını istedik. Annesi ile diyalog halindeyiz. Kızımız için birkaç gün önce Kur'an-ı Kerim okuttuk, annesi de çok memnun oldu." diye konuştu.

Kamp Koordinatörü Göktan Güçlü ise görme engellilerin bağımsız hareket kabiliyetini geliştirebilmenin yanı sıra özgüvenlerini de arttırabilmek adına kamp düzenlediklerini söyledi.

İnovasyon, ekoloji, drama ve aile eğitimleri olmak üzere dört ana başlıkta programlar yaptıklarına dikkati çeken Güçlü, "İnovasyon merkezinin bahçesine tohum bombaları attık. Bacamız hep tüttü, ekmeğimiz her daim sıcaktı. Gitmekten o kadar mutsuzlar ki 'Hep burada kalsak' diyorlar ama tabi ki doğal hayat içerisinde böyle bir şey yok. Amacımız bu çocuklarımızın gün gelip kendi evlatlarıyla buraya sahip çıkmalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.