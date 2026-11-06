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Gercüş'teki Tepecik Ortaokulunda öğrenciler oyunlarla sağlık eğitimi aldı

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Gercüş'teki Tepecik Ortaokulunda öğrenciler oyunlarla sağlık eğitimi aldı Haber Videosunu İzle
Gercüş'teki Tepecik Ortaokulunda öğrenciler oyunlarla sağlık eğitimi aldı
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Gercüş'teki Tepecik Ortaokulunda, 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' projesi kapsamında öğrencilere acil durum, ilk yardım, ağız ve diş sağlığı ile hijyen eğitimi verildi. Etkinlikte oyunlar oynandı ve öğrencilere diş macunu, diş fırçası, kalem, silgi ve broşür dağıtıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesindeki Tepecik Ortaokulunda öğrenciler, oyunlar eşliğinde sağlık konusunda bilinçlendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" Projesi kapsamında Gercüş Toplum Sağlığı Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen programa 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli de katıldı. Etkinlikte öğrencilere acil durumlarda yapılması gerekenler, ilk yardımın önemi, ağız ve diş sağlığı ile hijyen kuralları hakkında bilgi verildi. Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerince doğru diş fırçalama teknikleri teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimlerin ardından okul bahçesinde sandalye kapmaca, çuval yarışları ve müzikli etkinlikler düzenlendi. Öğrenciler hem eğlendi hem de sağlık konusunda bilinçlendirildi. Program sonunda öğrencilere diş macunu, diş fırçası, kalem, silgi ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Etkinlik sonrasında açıklama yapan hemşire Gülistan Ülker, "Bugün Sağlık Bakanlığının Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek projesi kapsamında Tepecik İlkokulundayız. Çocuklarımıza 112, UMKE, hijyen, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi gibi birçok sağlık alanında birçok bilgiler verdik. Kendilerini sağlık elçisi ilan ettik. Kendilerine bizi misafir ettikleri için ve bizi can kulağıyla dinledikleri için teşekkür ediyoruz. Bu etkinlikler hem bizim hem çocuklarımız hem de köyümüz için gayet iyi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Velilerden Veli Şimşek, "Bu tür etkinliklerin bizim çocuklar için iyi olduğunu düşünüyorum bu tür etkinlikler sayesinde çocuklarımız hem öğreniyor hem de eğleniyor. Sağlık Bakanlığına teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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