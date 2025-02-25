Gerçek Tarih Derneği Faaliyetlerine Başladı

Derneğin yönetiminde gazeteci ve araştırmacı yazar Mehmet Poyraz, şair-yazar Talip Işık, araştırmacı yazar Muhammed Işık, yazar Abdurrahim Zararsız ve eğitimci-yazar Fevzi Mercan yer alıyor.

Kuruluşun temel hedefinin "Türk ve dünya tarihini bilimsel, tarafsız ve derinlemesine araştırmak" olduğu belirtilirken, kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla çeşitli projeler geliştirileceği ifade edildi.

Dernekten yapılan açıklamada, tarih, kültür ve sanat alanlarında akademik çalışmalar, etkinlikler ve yayınlar aracılığıyla farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği vurgulandı. Ayrıca, kültürel ve medeniyet değerlerinin sadece yerel düzeyde değil, uluslararası platformlarda da tanıtılması ve medeniyetler arası etkileşimin güçlendirilmesinin önemli bir misyon olduğu kaydedildi.

Gerçek Tarih Derneği'nin yönetim kadrosu şu şekilde belirlendi:

Yönetim Kurulu Başkanı: Muhammed Işık

Başkan Yardımcıları: Talip Işık, Mehmet Poyraz

Genel Sekreter: Fevzi Mercan

Mali Sekreter: Abdurrahim Zararsız

Dernek, önümüzdeki günlerde tarih, kültür ve sanat alanında çeşitli projeleri hayata geçirerek faaliyetlerine başlamayı planlıyor.