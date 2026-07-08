Çanakkale'de askeri personele Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 2. Kolordu Komutanlığı 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli askeri personele Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimi verildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde askeri personele Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimi verildi.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Gelibolu'da, 2. Kolordu Komutanlığı 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli askeri personele Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimi verildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı