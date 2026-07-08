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Çanakkale'de askeri personele Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimi

Çanakkale'de askeri personele Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimi
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 2. Kolordu Komutanlığı 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli askeri personele Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimi verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde askeri personele Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimi verildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Gelibolu'da, 2. Kolordu Komutanlığı 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli askeri personele Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimi verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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