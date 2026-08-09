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Muğla Müftüsü Rüstem Can, Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti

Muğla Müftüsü Rüstem Can, Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti
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Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Menteşe ilçesinde eğitim faaliyetlerine devam eden Yatılı Yaz Kur’an Kursları ile Hacı Bekir Çığlı Kız Hafızlık Kur’an Kursu ve Hacı Mehmet Fikret Çiçek Erkek Hafızlık Kur’an Kursunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Menteşe ilçesinde eğitim faaliyetlerine devam eden Yatılı Yaz Kur'an Kursları ile Hacı Bekir Çığlı Kız Hafızlık Kur'an Kursu ve Hacı Mehmet Fikret Çiçek Erkek Hafızlık Kur'an Kursunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kurs yöneticileri ve öğreticilerden yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında detaylı bilgi alan İl Müftüsü Can, sınıfları dolaşarak öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrencilerle sohbet eden Can, eğitim süreçleri, ders programları ve kurs ortamına dair değerlendirmelerde bulunurken öğrencilerin istek ve düşüncelerini de dinledi. Kur'an kurslarının yalnızca Kur'an-ı Kerim öğretilen mekanlar olmadığını vurgulayan İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, bu kurumların çocukların ve gençlerin milli, manevi değerlerle donandığı ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlayan kritik eğitim merkezleri olduğunu ifade etti. Yaz döneminin verimli geçmesinde emeği geçen idareci ve öğreticilere teşekkür eden Can, hafızlık eğitimi gören öğrencileri de azim ve gayretlerinden ötürü tebrik ederek başarılar diledi.

Eğitim kalitesinin ve niteliğinin artırılmasına yönelik öğreticilerle istişare toplantısı gerçekleştiren Müftü Can, öğrencilerin en iyi şekilde yetiştirilmesi için gösterilen özverili çalışmaların büyük önem taşıdığını belirtti. Ziyaret kapsamında kursların eğitim ortamları, fiziki imkanları ve öğrencilerin barınma şartları da yerinde incelendi.

Ziyaret sırasında İl Müftüsü Dr. Rüstem Can'a, İl Müftü Yardımcısı Hamide Belgrat ve Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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