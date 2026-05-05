Geçmiş ve gelecek aynı sahnede buluştu

Manisa Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen Batı Müziği Oda Orkestrası ve Mezunlar Konseri, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Manisa Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen Batı Müziği Oda Orkestrası ve Mezunlar Konseri, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Öğrenciler ile mezunların aynı sahnede buluştuğu konser, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Bahçeşehir Koleji Manisa Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konser programına yoğun katılım sağlandı. Gece boyunca klasik Batı müziğinin seçkin eserleri seslendirilirken, genç sanatçıların sahne performansları izleyenlere hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşattı. Öğrenciler ile mezunların uyum içinde sergilediği performans, salonu dolduran davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konser sonunda konuşan Manisa Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Okul Müdürü Samet Güleryüz, etkinliğin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, "Bugün yalnızca bir konser gerçekleştirmedik, aynı zamanda geçmiş ile geleceği aynı sahnede buluşturduk. Mezunlarımızın okullarına duyduğu bağlılık ve öğrencilerimizin üstün performansı bizleri gururlandırdı. Sanatla yetişen gençlerimizin ülkemize değer katacağına inanıyoruz" dedi.

Geceye katılan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ise sanat eğitiminin önemine vurgu yaparak, gençlerin akademik başarılarının yanı sıra sanat ve spor alanlarında da gelişim göstermesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Uğurelli, Manisa Güzel Sanatlar Lisesi'nin ortaya koyduğu çalışmalarla önemli başarılara imza attığını belirterek emeği geçenleri tebrik etti.

Sanatseverlerin büyük takdirini kazanan konser, öğrenciler ve davetlilerin hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
